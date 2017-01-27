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Орловский – Нганну. Состоялось взвешивание участников турнира UFC on Fox 23
28.01.2017 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вечер UFC on Fox 23 состоится в Денвере (США). Главный бой турнира – пятираундовый поединок Валентины Шевченко против Джулианны Пеньи. Победительница с большой долей вероятности станет следующим противником чемпионки UFC в легчайшем весе среди женщин Аманды Нуньес. Все участники главных боев вечера уложились в лимиты своих весовых категорий.
Легчайший вес среди женщин: Валентина Шевченко (60,9 кг) – Джулианна Пенья (61,2 кг).
Полусредний вес: Дональд Серроне (77,4 кг) – Хорхе Масвидал (77,5 кг).
Тяжелый вес: Андрей Орловский (111,5 кг) – Франсис Нганну (115 кг).
Полулегкий вес: Алекс Касерес (65,7 кг) – Джейсон Найт (66 кг).
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Вечер UFC on Fox 23 состоится в Денвере (США).
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