﻿ Орловский – Нганну. Состоялось взвешивание участников турнира UFC on Fox 23. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Орловский – Нганну. Состоялось взвешивание участников турнира UFC on Fox 23

28.01.2017 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вечер UFC on Fox 23 состоится в Денвере (США). Главный бой турнира – пятираундовый поединок Валентины Шевченко против Джулианны Пеньи. Победительница с большой долей вероятности станет следующим противником чемпионки UFC в легчайшем весе среди женщин Аманды Нуньес. Все участники главных боев вечера уложились в лимиты своих весовых категорий.

Легчайший вес среди женщин: Валентина Шевченко (60,9 кг) – Джулианна Пенья (61,2 кг).

Полусредний вес: Дональд Серроне (77,4 кг) – Хорхе Масвидал (77,5 кг).

Тяжелый вес: Андрей Орловский (111,5 кг) – Франсис Нганну (115 кг).

Полулегкий вес: Алекс Касерес (65,7 кг) – Джейсон Найт (66 кг).

ВИДЕО

Боец, который должен завершить карьеру Орловского в UFC

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «За время работы в АБФФ никогда не получал денег и подарков за решение каких-либо вопросов, готов в любое время пройти тест на детекторе лжи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика