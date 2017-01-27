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Команда президента переиграла хоккеистов из Витебска со счетом 8:1

28.01.2017 16:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 янв — Sputnik. Команда президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Витебской области со счетом 8:1. Встреча проходила в рамках Х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба на площадке "Чижовка Арена".

Команда президента переиграла хоккеистов из Витебска со счетом 8:1
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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В самом начале первого периода счет открыл Александр Лукашенко, сообщает БелТА. Вскоре витебский защитник сравнял результат, но больше поразить ворота президентской команды гостям не удалось.

Зато хозяева забили еще семь шайб. В итоге президентская команда закрепила свои позиции на первой строчке турнирной таблицы.

Следующий тур Республиканских соревнований пройдет 11 февраля. В этот день состоится три поединка. Команда президента сыграет на выезде против хоккеистов  Гродненской области. Идущая второй в турнирной  таблице команда Минской области дома встретиться  с аутсайдерами соревнований из Витебска. А брестчане сыграют в Барановичах с командой из Могилевской области.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Первую шайбу в матче Х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба забил Александр Лукашенко.

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