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Сергей Боровский: «Как выглядит молодежь? Ребята еще «тушуются»: нет уверенности в себе, поэтому иногда принимают не логичные решения»

28.01.2017 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский после товарищеского матча с «Городеей» (1:0) рассказал о подготовке команды.

– План подготовки выполнили практически полностью. Работа была больше неспецифической и, где-то, не очень приятной для футболистов. Но ребята старались. К сожалению, не обошлось без травм, все-таки смена покрытий сказалась. Не все выполнили необходимый объем работы, поэтому будут добирать в Турции и параллельно с остальными будут «шлифовать» командное взаимодействие.

– Насколько серьезны повреждения тех, кто не играл сегодня?

– Практически все готовы к работе в общей группе, за исключением Николича. Он, после операции на паховых кольцах, начнет свою беговую программу.

– Сегодня команда выглядела свежее, чем неделю назад.

– Выполнена определенная работа, которая должна повысить аэробные кондиции игроков. К тому же мы контролируем объемы нагрузок, практически девяносто процентов состава вышло на полное восстановление, поэтому работа «переваривается» хорошо, хоть и тяжело. Отсюда и движение улучшается.

– Сегодня соперник создал лишь один момент в самом конце встречи, можно быть довольным линией обороны?

– Не стоит выделять только защитников, ведь на это влияет игра всей команды: где-то начинали разрушать атаки выше защитной линии. Поэтому возможный контрольный матч против самарских «Крыльев» станет хорошим испытанием для нас.

– Почему возможный?

– Официального подтверждения о проведении этого матча мы еще не получали.

– Первый гол сегодня организовали наши новички: Демидович-Сарока-Лукич.

– Гол был неплохой, что-то уже получается, но работы еще много (улыбается).

– Как по-вашему выглядит молодежь?

– Ребята еще «тушуются»: нет уверенности в себе, поэтому иногда принимают не логичные решения. Тогда они смогут составить конкуренцию старшим ребятам, – сказал Боровский.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский после товарищеского матча с «Городеей» (1:0) рассказал о подготовке команды.

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