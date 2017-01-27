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Сергей Боровский: «Как выглядит молодежь? Ребята еще «тушуются»: нет уверенности в себе, поэтому иногда принимают не логичные решения»
28.01.2017 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский после товарищеского матча с «Городеей» (1:0) рассказал о подготовке команды.
– План подготовки выполнили практически полностью. Работа была больше неспецифической и, где-то, не очень приятной для футболистов. Но ребята старались. К сожалению, не обошлось без травм, все-таки смена покрытий сказалась. Не все выполнили необходимый объем работы, поэтому будут добирать в Турции и параллельно с остальными будут «шлифовать» командное взаимодействие.
– Насколько серьезны повреждения тех, кто не играл сегодня?
– Практически все готовы к работе в общей группе, за исключением Николича. Он, после операции на паховых кольцах, начнет свою беговую программу.
– Сегодня команда выглядела свежее, чем неделю назад.
– Выполнена определенная работа, которая должна повысить аэробные кондиции игроков. К тому же мы контролируем объемы нагрузок, практически девяносто процентов состава вышло на полное восстановление, поэтому работа «переваривается» хорошо, хоть и тяжело. Отсюда и движение улучшается.
– Сегодня соперник создал лишь один момент в самом конце встречи, можно быть довольным линией обороны?
– Не стоит выделять только защитников, ведь на это влияет игра всей команды: где-то начинали разрушать атаки выше защитной линии. Поэтому возможный контрольный матч против самарских «Крыльев» станет хорошим испытанием для нас.
– Почему возможный?
– Официального подтверждения о проведении этого матча мы еще не получали.
– Первый гол сегодня организовали наши новички: Демидович-Сарока-Лукич.
– Гол был неплохой, что-то уже получается, но работы еще много (улыбается).
– Как по-вашему выглядит молодежь?
– Ребята еще «тушуются»: нет уверенности в себе, поэтому иногда принимают не логичные решения. Тогда они смогут составить конкуренцию старшим ребятам, – сказал Боровский.
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Сергей Боровский: «Как выглядит молодежь? Ребята еще «тушуются»: нет уверенности в себе, поэтому иногда принимают не логичные решения»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский после товарищеского матча с «Городеей» (1:0) рассказал о подготовке команды.
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