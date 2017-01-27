Ярослав Богунов продолжит карьеру в новополоцком «Нафтане».

Об этом Offside.by сообщил агент игрока Андрей Иванов.

Стороны провели переговоры и пришли к соглашению по всем пунктам контракта.

Подписи под соглашением будут поставлены по прибытию футболиста в расположение клуба.

Богунов и его агент благодарят всех, кто помог в восстановлении Ярослава, защите его прав и возвращении на футбольное поле.

Напомним, ранее Богунов получил травму перед стартом прошедшего сезона, являясь футболистом «Белшины». Однако клуб отказался оплачивать операцию футболисту.