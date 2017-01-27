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Богунов продолжит карьеру в «Нафтане»
28.01.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ярослав Богунов продолжит карьеру в новополоцком «Нафтане».
Об этом Offside.by сообщил агент игрока Андрей Иванов.
Стороны провели переговоры и пришли к соглашению по всем пунктам контракта.
Подписи под соглашением будут поставлены по прибытию футболиста в расположение клуба.
Богунов и его агент благодарят всех, кто помог в восстановлении Ярослава, защите его прав и возвращении на футбольное поле.
Напомним, ранее Богунов получил травму перед стартом прошедшего сезона, являясь футболистом «Белшины». Однако
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Ярослав Богунов продолжит карьеру в новополоцком «Нафтане».
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