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ХК ”Динамо-Минск” обыграл клуб из Астаны в региональном чемпионате КХЛ
28.01.2017 19:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате, на этот раз победив казахстанский "Барыс" (Астана), сообщает Sputnik.
© Sputnik Алексей Никольский
Команда президента переиграла хоккеистов из Витебска со счетом 8:1
Первый гол в ворота "Барыс" забросил Александр Павлович. Второй — во втором периоде — забил Никита Мицкевич. За несколько минут до окончания второго периода "Барыс" сократил разрыв.
Перед началом второго периода команды и болельщики почтили память Александра Тихоновича. В субботу стало известно, что Народного артиста Беларуси не стало.
После третьего периода счет 2:1 не изменился.
Ранее на этой неделе на "Минск-Арене" столичная дружина переиграла клуб "Автомобилист" из Екатеринбурга (5:4) и одного из аутсайдеров Восточной конференции "Югры" со счетом 4:1.
В настоящее время подопечные Крэйга Вудкрофта занимают пятую строчку на Западе — 98 баллов.
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По итогам трех успешно сыгранных домашних матчей минский клуб улучшил свое положение в таблице и занимает пятую строчку на Западе.
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