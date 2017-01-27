МИНСК, 28 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате, на этот раз победив казахстанский "Барыс" (Астана), сообщает Sputnik.

Первый гол в ворота "Барыс" забросил Александр Павлович. Второй — во втором периоде — забил Никита Мицкевич. За несколько минут до окончания второго периода "Барыс" сократил разрыв.

Перед началом второго периода команды и болельщики почтили память Александра Тихоновича. В субботу стало известно, что Народного артиста Беларуси не стало.

После третьего периода счет 2:1 не изменился.

Ранее на этой неделе на "Минск-Арене" столичная дружина переиграла клуб "Автомобилист" из Екатеринбурга (5:4) и одного из аутсайдеров Восточной конференции "Югры" со счетом 4:1.

В настоящее время подопечные Крэйга Вудкрофта занимают пятую строчку на Западе — 98 баллов.