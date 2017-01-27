Американка Серена Уильямс, в финале Australian Open обыгравшая свою старшую сестру Винус со счетом 6:4, 6:4, прокомментировала свою 23-ю победу на турнире «Большого шлема».

- Вы наконец-то обошли Штеффи Граф. На это ушло какое-то время, но вы это заслужили. Вы довольны?

– Это очень приятно. Да, я долгое время к этому шла. Мне казалось, что это было очень долго. Когда это достижение появилось на моем радаре, я знала, что у меня есть возможность добиться этой цели, и вот мне удалось. Мне удалось. Это очень здорово. И Мельбурн – лучшее место, чтобы этого добиться.

- Теперь вы будете искать новые цели? Теперь задумываетесь о 30 «Шлемах», или у вас в уме какое-то другое число?

– Нет. Я никогда не думала о конкретном числе. Это самое прекрасное. В начале своего пути я просто хотела выиграть один «Большой шлем». А потом просто хотела побеждать. Каждый раз, выходя на корт, я хочу победить.

- Вы сказали, что Мельбурн – лучшее место для того, чтобы этого добиться, и я уверен, что Винус – лучший человек, с которым только можно было разделить этот момент.

– Да, безусловно. Мой первый «Большой шлем» начался здесь, а теперь я выиграла 23-й, сыграв с Винус – это просто легендарная история. Я бы не смогла придумать сюжет лучше.

Мне кажется, что это был правильный момент. Я еще не до конца все осознала, но это очень приятно.

- К тому же вы стали первой ракеткой мира.

– Да, это бонус. Я даже не знала, что это возможно. Это очень приятно. Мне нравится быть на вершине.

- Как бы ни был результат, Уильямс совершенно точно выиграла бы 30-й турнир «Большого шлема». Насколько сильно вы гордитесь тем, чего вы с Винус достигли?

– Мы очень гордимся. Мы с Винус так много работаем. До сих пор мы вместе работаем на тренировках, мотивируем друг друга. Как я уже сказала на корте, после каждой ее победы я чувствовала, что тоже должна победить. Она меня невероятно мотивирует.

Это поразительно.

- То, что ваш жених присутствовал на турнире, сделало победу особенной?

– Да. Он поддерживал меня на трибуне. Я его не слышала, хотя мне говорили, что он был очень активен. Но я настолько сосредоточена, что почти ничего не слышу. Здорово, когда у тебя есть такая поддержка. Это чудесно.

- Вика стала мамой, Мария снова тренируется. Вы скучаете по борьбе с ними?

– Безусловно. Надеюсь, Виктория скоро вернется. Мне кажется, будет здорово, что конкуренция усилится. Для меня Виктория всегда была отличной соперницей. Играть с ней всегда здорово.

Серена Уильямс – величайшая теннисистка в истории