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«Нанси» – «Бордо». Черник выйдет в основном составе
28.01.2017 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы «Нанси» и «Бордо» на матч чемпионата Франции.
Отметим, что белорусский вратарь Сергей Черник выйдет в основном составе «Нанси».
Нанси: Черник – Кабако, Дианье, Мюратори, Сету – Робик, Гиделейе, Кулибали, Маркетти, Кюффо – Хаджи.
В запасе остались: Диарра, Дале, Диа, Нгессан, Нди Ассембе, Мауасса, Кура.
Напомним, в предыдущей игре в рамках Кубка Франции «Монако» – «Нанси» (1:0) Черник остался в запасе.
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Стали известны составы «Нанси» и «Бордо» на матч чемпионата Франции.
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