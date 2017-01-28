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Минское "Динамо" выиграло у "Барыса" в матче чемпионата КХЛ
28.01.2017 19:16 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 28 января. Третью победу подряд одержало минское "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 28 января на своей площадке столичная команда со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) выиграла у "Барыса" из Астаны, который возглавляет белорусский тренер Эдуард Занковец.
Шайбы забросили:
у хозяев — Александр Павлович (10.24, ассистент — Александр Матерухин), Никита Мицкевич (33.50, Андрей Степанов, Евгений Ковыршин);
у гостей — Брэндон Боченски (38.54, в большинстве, Найджел Доус, Кевин Даллмэн).
Штрафное время: 8 — 10 (Граборенко, 30.08, Ковыршин, 36.52, Лисовец, 38.11, Степанов, 52.27 — Боченски, 8.09, Даллмэн, 21.56, командный штраф, 25.48, Шиннимин, 36.52, Старченко, 47.09).
После 52 матчей белорусский клуб с 90 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (24 победы в основное время, 3 — в овертайме, 4 — по буллитам, 17 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 144-130).
Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 45 (16+29), Матерухин — 34 (21+13), Клинкхаммер — 30 (16+14), Граньяни — 29 (3+26), Степанов — 28 (15+13), С.Костицын — 23 (4+19), Павлович — 18 (9+9), Лисовец — 18 (6+12), Ковыршин — 17 (7+10), Кулаков — 11 (4+7), Комаров — 10 (6+4), Бэйлен — 9 (4+5), Петтерссон, Стась — по 9 (3+6), Гаврус — 8 (5+3), Лингле — 8 (0+8), Шинкевич — 7 (3+4), Дрозд — 7 (1+6), Палушай — 6 (3+3), Китаров — 6 (2+4), Граборенко — 5 (2+3), Амброжейчик — 4 (3+1), Готовец, Устиненко — по 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Коробов — 3 (1+2), Волков — 3 (0+3), Скривенс — 2 (0+2), Мицкевич — 1 (1+0), Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).
Следующие четыре матча динамовцы проведут на выезде: 30 января — в Хельсинки против "Йокерита", 1 февраля — в Екатеринбурге против "Автомобилиста", 3-го — в Астане против "Барыса", 5-го — в Ханты-Мансийске против "Югры". Всего в режиме через день белорусская команда сыграет восемь встреч (с 24 января по 7 февраля).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 28 января. Третью победу подряд одержало минское "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 28 января на своей площадке столичная команда со...
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