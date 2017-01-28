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ЧМ-2017. Матч за 3-е место. Словения победила Хорватию
29.01.2017 01:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
На чемпионате мира по гандболу прошел матч за 3-е место, в котором Хорватия уступила Словении. В воскресенье в финале сыграют Франция и Норвегия.
ЧМ-2017
Финал
Франция – Норвегия
29 января, 19.30
Матч за 3-е место
Словения Хорватия – 31:30 (13:18)
28 января, 22.45
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На чемпионате мира по гандболу прошел матч за 3-е место, в котором Хорватия уступила Словении.
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