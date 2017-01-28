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UFC on FOX 23. Нганну нокаутировал Орловского
29.01.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В США прошел турнир UFC on FOX 23,
Четвертое подряд поражение потерпел экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский, который в первом раунде уступил нокаутом Франсису Нганну.
Победу техническим нокаутом во втором раунде над Дональдом Серроне одержал Хорхе Масвидаль.
Главным событием вечера стал женский бой в легчайшем весе между Валентиной Шевченко и Джулианой Пеньей. Шевченко победила во втором раунде болевым приемом.
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В США прошел турнир UFC on FOX 23, Четвертое подряд поражение потерпел экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский, который в первом раунде уступил нокаутом Франсису...
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