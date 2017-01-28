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UFC on FOX 23. Нганну нокаутировал Орловского

29.01.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В США прошел турнир UFC on FOX 23,

Четвертое подряд поражение потерпел экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский, который в первом раунде уступил нокаутом Франсису Нганну.

Победу техническим нокаутом во втором раунде над Дональдом Серроне одержал Хорхе Масвидаль.

Главным событием вечера стал женский бой в легчайшем весе между Валентиной Шевченко и Джулианой Пеньей. Шевченко победила во втором раунде болевым приемом.

Нганну сокрушил Орловского одним ударом. Видео

 
 
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В США прошел турнир UFC on FOX 23, Четвертое подряд поражение потерпел экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский, который в первом раунде уступил нокаутом Франсису...

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