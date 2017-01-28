По информации «Известий», в ближайшее время новым главным тренером белорусов станет 48-летний российский специалист Николай Писарев, последним местом работы которого была молодежная сборная России.

Как рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, в настоящий момент АБФФ и Писарев улаживают последние формальности перед подписанием контракта. В ближайшее время о заключении соглашения с российским специалистом будет объявлено официально.

Писарев долго раздумывал о том, стоит ли ему покидать пост старшего тренера молодежной сборной России. Но потом все-таки решил попробовать свои силы на новом месте.

Специалист рассчитывал получить предложение от одного из клубов премьер-лиги, но зимой были варианты только в ФНЛ. На работу во втором дивизионе Писарев не согласился и в итоге дождался предложения от сборной Беларуси.

Сообщается, что в АБФФ не ответили на запрос издания.

С 2005 по 2010 год Писарев являлся главным тренером сборной России по пляжному футболу.

Последним местом работы специалиста была молодежная сборная России по футболу. Тренер принял команду по ходу отборочного турнира к Евро-2017 после провального старта под руководством Дмитрия Хомухи. Выправить ситуацию Писареву не удалось — Россия заняла предпоследнее место, обогнав лишь сборную Фарерских островов. Вперед футболисты молодежной сборной России пропустили Азербайджан, Финляндию, Австрию и Германию.

Отметим, что с молодежной сборной России, которую специалист возглавлял с 2010 по 2015 год, ему удалось в 2013 году впервые за 20 лет выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

Напомним, 6 декабря ушедшего года Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера сборной Беларуси после четырех матчей в квалификации ЧМ-2018, в которых сборная сыграла вничью с Францией, проиграла Голландии и Болгарии и поделила очки с Люксембургом.