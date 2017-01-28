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Australian Open. Финал. Федерер сыграет с Надалем

29.01.2017 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале Открытого чемпионата Австралии в 35-й раз встретятся Роджер Федерер (17) и Рафаэль Надаль (9).

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Роджер Федерер (Швейцария)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
29 января, 10.30
Онлайн матча

 

 
 
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В финале Открытого чемпионата Австралии в 35-й раз встретятся Роджер Федерер (17) и Рафаэль Надаль (9).

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