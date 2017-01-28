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Australian Open. Финал. Федерер сыграет с Надалем
29.01.2017 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале Открытого чемпионата Австралии в 35-й раз встретятся Роджер Федерер (17) и Рафаэль Надаль (9).
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
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В финале Открытого чемпионата Австралии в 35-й раз встретятся Роджер Федерер (17) и Рафаэль Надаль (9).
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