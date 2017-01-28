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Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. Панфилова, Ильченко, Чепелин и Бочарников побегут за Беларусь
29.01.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в польском Душники-Здруй на чемпионата Европы по биатлону пройдет смешанная эстафета. В составе сборной Беларуси выступят Мария Панфилова, Кристина Ильченко, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников.
Чемпионат Европы
Душники-Здруй, Польша
Смешанная эстафета
Начало гонки – 15.00 по белорусскому времени
Старт-лист
1. Россия (Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Александр Логинов)
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Сегодня в польском Душники-Здруй на чемпионата Европы по биатлону пройдет смешанная эстафета.
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