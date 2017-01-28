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Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. Панфилова, Ильченко, Чепелин и Бочарников побегут за Беларусь

29.01.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в польском Душники-Здруй на чемпионата Европы по биатлону пройдет смешанная эстафета. В составе сборной Беларуси выступят Мария Панфилова, Кристина Ильченко, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша

Смешанная эстафета

Начало гонки – 15.00 по белорусскому времени

Старт-лист

1. Россия (Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Александр Логинов)
3. Норвегия (Каролине Эрдал, Марион Реннинг Хубер, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Фредрик Йесбакк)
4. Германия (Надин Хорхлер, Каролин Хорхлер, Роман Реес, Филипп Наврат)
6. Франция (Колин Варсин, Энора Латюльер, Аристид Бегю, Антонин Гигонна)
11. Беларусь (Мария Панфилова, Кристина Ильченко, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников)
16. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко)

 
 
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Сегодня в польском Душники-Здруй на чемпионата Европы по биатлону пройдет смешанная эстафета.

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