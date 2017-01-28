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Всемирная зимняя Универсиада открывается в Алматы
29.01.2017 10:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв — Sputnik. XXVIII Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля.
В соревнованиях примут участие около двух тысяч спортсменов из 57 стран в возрасте от 17 до 28 лет. На период проведения Универсиады 3000 волонтеров будут задействованы на восьми спортивных объектах, в аэропорту и в гостиницах города. Ожидается приезд около 30 тысяч иностранных гостей и туристов.
"Сейчас мы здесь зажигаем огонь 28-й Всемирной универсиады, которая пройдет в Алматы. Такого масштаба мировых соревнований Казахстан еще не проводил. Не каждое государство может себе это позволить, но выбором был Казахстан, и я уверен, мы с честью подготовились и с честью проведем эти соревнования", — заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии зажжения огня.
В белорусскую спортивную делегацию вошли 23 спортсмена из шести вузов, состав сборной опубликован на портале Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Спортсмены из Беларуси будут бороться за награды в биатлоне, горнолыжном и конькобежном спорте, лыжных гонках, фигурном катании и фристайле.
28-я Всемирная зимняя Универсиада в Алматы
Универсиада — международные спортивные соревнования среди студентов, которые проводятся Международной федерацией университетского спорта (FISU). Первые "Мировые Игры среди студентов" состоялись в 1923 году в Париже. Летние и зимние Универсиады проводятся каждые два года, летние Игры 2017 года пройдут на Тайване (Китайский Тайбэй) в августе.
Следить за успехами спортсменов в Алматы можно на портале и в социальных сетях
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Казахстан первым из стран СНГ принимает зимний международный спортивный студенческий форум, белорусские спортсмены выступят в шести видах спорта из 12.
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