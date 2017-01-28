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ECHL. «Адирондак» – «Эльмира». Фальковский забросил дважды и отдал две голевые передачи
29.01.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома разгромил «Эльмиру» (8:2).
Белорусский защитник хозяев Степан Фальковский забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, набрав таким образом 4 (2+2) очка. Встречу белорус завершил с показателем полезности «+3».
Его партнер по команде Роман Дюков нанес один бросок, присутствовал на льду при обеих шайбах в ворота «Адирондака» и завершил матч с «-2».
В 31 матче сезона Фальковский набрал 13 (7+6) очков при показателе полезности «-6».
Дюков в 38 матчах набрал 10 (1+9) очков при «+8».
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома разгромил «Эльмиру» (8:2).
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