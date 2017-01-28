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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмокі» в гостях у «Зенита» и другие матчи
29.01.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі» в гостях сыграют с «Зенитом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 12-1, Локомотив-Кубань – 11-2, УНИКС – 10-3, Химки – 10-3, Зенит – 10-3, ВЭФ – 7-5, Астана – 6-7, Енисей – 5-9, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 4-9, Цмоки-Минск – 3-9, Калев – 3-11, Парма – 0-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі» в гостях сыграют с «Зенитом».
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