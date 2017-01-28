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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмокі» в гостях у «Зенита» и другие матчи

29.01.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі» в гостях сыграют с «Зенитом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Зенит – Цмоки-Минск
Дата проведения
29 января, 18.00, «СК Юбилейный»
Онлайн матча

Енисей – УНИКС
Дата проведения
29 января, 12.10, «Арена-Север»
Онлайн матча

ЦСКА Москва – Астана
Дата проведения
29 января, 16.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

ВЭФ – БК Химки
Дата проведения
29 января, 17.00, «Арена Рига»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 12-1, Локомотив-Кубань – 11-2, УНИКС – 10-3, Химки – 10-3, Зенит – 10-3, ВЭФ – 7-5, Астана – 6-7, Енисей – 5-9, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 4-9, Цмоки-Минск – 3-9, Калев – 3-11, Парма – 0-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі» в гостях сыграют с «Зенитом».

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