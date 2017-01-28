Российский тренер Николай Писарев прокомментировал информацию о том, что он возглавит сборную Беларуси.

– Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день. Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчет меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в АБФФ, – сказал Писарев.