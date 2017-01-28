﻿ Николай Писарев: «Сборная Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в АБФФ». 21.by
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Николай Писарев: «Сборная Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в АБФФ»

29.01.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский тренер Николай Писарев прокомментировал информацию о том, что он возглавит сборную Беларуси.

– Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день. Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчет меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в АБФФ, – сказал Писарев.

 
 
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Российский тренер Николай Писарев прокомментировал информацию о том, что он возглавит сборную Беларуси.

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