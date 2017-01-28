МИНСК, 29 янв — Sputnik. Сборная России в составе Евгения Гараничева и Дарьи Виролайнен победила в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в польском Душники-Здруй.

Сборная России выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы. В составе команды выступили Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев. pic.twitter.com/SxMTrYmhUO — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 29 января 2017 г.

​В воскресенье россияне финишировали со временем 37 минут 10,2 секунды (7 дополнительных патронов). Вторыми стали норвежцы Ингрид Тандревольд и Ветле Кристиансен (+6,3 секунды; 7 доп. патронов), третьими — поляки Кристина Гузик и Гжегож Гузик (+13,9; 5 доп. патронов).

Белорусская пара Кристина Мазурина и Максим Воробей заняли 16-е место с отставанием больше трех минут, с двумя штрафными кругами и 13 дополнительными патронами.

Всего принимало участие 22 команды, в том числе такая экзотическая команда как Монголия (замкнувшая финишный лист). Заявленная пара, представляющая Бразилию на старт так и не вышла.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье смешанной эстафетой.