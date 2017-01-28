﻿ Сборную Беларуси по футболу возглавит экс-наставник молодежной сборной России Николай Писарев. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сборную Беларуси по футболу возглавит экс-наставник молодежной сборной России Николай Писарев

29.01.2017 12:58 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 29 января. Экс-наставник молодежной сборной России Николай Писарев возглавит сборную Беларуси по футболу, сообщает газета "Известия".

6 декабря 2016 года сборная Беларуси осталась без главного тренера: Александр Хацкевич был уволен после четырех матчей в отборочном турнире к чемпионату мира-2018, в которых сборная сыграла вничью с Францией, проиграла Голландии и Болгарии и поделила очки с Люксембургом.

По сведениям российского издания 48-летний Николай Писарев возглавит сборную в ближайшее время.

"В настоящий момент Белорусская федерация футбола и Николай Писарев улаживают последние формальности перед подписанием контракта, — цитируют "Известия" источник, знакомый с ситуацией. — В ближайшее время о заключении соглашения с российским специалистом будет объявлено официально. Писарев долго раздумывал о том, стоит ли ему покидать пост старшего тренера молодежной сборной России. Но потом все-таки решил попробовать свои силы на новом месте. Он рассчитывал получить предложение от одного из клубов премьер-лиги, но зимой были варианты только в ФНЛ. На работу во втором дивизионе специалист не согласился и в итоге дождался предложения от сборной Беларуси"

В Белорусской федерации футбола эту информацию пока не комментируют.

Напомним, с 2005 по 2010 год Николай Писарев являлся главным тренером сборной России по пляжному футболу. С молодежной сборной РФ по футболу, которую специалист возглавлял с 2010 по 2015 год, ему удалось в 2013 году впервые за 20 лет выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 29 января. Экс-наставник молодежной сборной России Николай Писарев возглавит сборную Беларуси по футболу, сообщает газета "Известия". 6 декабря 2016 года...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Одиночная смешанная эстафета: россияне первые, белорусы - 16
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика