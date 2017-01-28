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Сборную Беларуси по футболу возглавит экс-наставник молодежной сборной России Николай Писарев
29.01.2017 12:58 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 29 января. Экс-наставник молодежной сборной России Николай Писарев возглавит сборную Беларуси по футболу, сообщает газета
6 декабря 2016 года сборная Беларуси осталась без главного тренера: Александр Хацкевич был уволен после четырех матчей в отборочном турнире к чемпионату мира-2018, в которых сборная сыграла вничью с Францией, проиграла Голландии и Болгарии и поделила очки с Люксембургом.
По сведениям российского издания 48-летний Николай Писарев возглавит сборную в ближайшее время.
"В настоящий момент Белорусская федерация футбола и Николай Писарев улаживают последние формальности перед подписанием контракта, — цитируют "Известия" источник, знакомый с ситуацией. — В ближайшее время о заключении соглашения с российским специалистом будет объявлено официально. Писарев долго раздумывал о том, стоит ли ему покидать пост старшего тренера молодежной сборной России. Но потом все-таки решил попробовать свои силы на новом месте. Он рассчитывал получить предложение от одного из клубов премьер-лиги, но зимой были варианты только в ФНЛ. На работу во втором дивизионе специалист не согласился и в итоге дождался предложения от сборной Беларуси"
В Белорусской федерации футбола эту информацию пока не комментируют.
Напомним, с 2005 по 2010 год Николай Писарев являлся главным тренером сборной России по пляжному футболу. С молодежной сборной РФ по футболу, которую специалист возглавлял с 2010 по 2015 год, ему удалось в 2013 году впервые за 20 лет выйти в финальную стадию чемпионата Европы.
БелаПАН.
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Минск, 29 января. Экс-наставник молодежной сборной России Николай Писарев возглавит сборную Беларуси по футболу, сообщает газета "Известия". 6 декабря 2016 года...
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