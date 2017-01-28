Руководство «Арсенала» планирует приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Фаворитом в борьбе за 25-летнего француза считается «Манчестер Юнайтед», но Арсен Венгер хочет побороться с Жозе Моуринью за футболиста сборной Франции.

«Арсенал» готов платить Гризманну рекордную для клуба зарплату – более 250 тысяч фунтов неделю.

Сумма возможного трансфера Гризманна в «МЮ» или в «Арсенал» оценивается в 85 миллион фунтов.