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«Арсенал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Гризманна

29.01.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководство «Арсенала» планирует приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Фаворитом в борьбе за 25-летнего француза считается «Манчестер Юнайтед», но Арсен Венгер хочет побороться с Жозе Моуринью за футболиста сборной Франции.

«Арсенал» готов платить Гризманну рекордную для клуба зарплату – более 250 тысяч фунтов неделю.

Сумма возможного трансфера Гризманна в «МЮ» или в «Арсенал» оценивается в 85 миллион фунтов.

 
 
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Руководство «Арсенала» планирует приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

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