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«Арсенал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Гризманна
29.01.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство «Арсенала» планирует приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
Фаворитом в борьбе за 25-летнего француза считается «Манчестер Юнайтед», но Арсен Венгер хочет побороться с Жозе Моуринью за футболиста сборной Франции.
«Арсенал» готов платить Гризманну рекордную для клуба зарплату – более 250 тысяч фунтов неделю.
Сумма возможного трансфера Гризманна в «МЮ» или в «Арсенал» оценивается в 85 миллион фунтов.
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Руководство «Арсенала» планирует приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
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