﻿ Олег Кубарев: «Общий счет 2:7 в двух спаррингах? Сейчас счет для нас абсолютно не важен. Ни капли не сомневаюсь в том, что двигаемся в правильном направлении». 21.by
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Олег Кубарев: «Общий счет 2:7 в двух спаррингах? Сейчас счет для нас абсолютно не важен. Ни капли не сомневаюсь в том, что двигаемся в правильном направлении»

29.01.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал начало предсезонки, в котором его команда проиграла два спарринга с общим счетом 2:7.

– Я готов к критике, но нужно смотреть не только на результаты, а еще и анализировать, кто играл в этих матчах. Когда против полноценных опытных футболистов выходят дублеры, естественно, не обойдется без ошибок. Сейчас важно понимать в каком направлении мы движемся, а не смотреть на критиков по сторонам. Нужно продолжать идти к своей цели, тем более, если уверен, что все делаешь верно.

– Вы уверены, что двигаетесь в правильном направлении?

– Ни капли в этом не сомневаюсь.

Сейчас счет для нас абсолютно не важен. Конечно, хочется побеждать в каждом матче, но пока наше комплектование идет с опозданием. При этом мы полностью контролировали игру в первом тайме, но поле оказалось скользким. Ребята не подобрали обувь, поэтому просто катались по газону. Пропустили типичные погодные голы, но у меня нет вопросов по качеству игры. Понятно, поражения не добавляют радости, но это хороший урок на будущее, – сказал Кубарев.

Репортаж с последнего матча «Шахтера» можно прочитать в материале Tribuna.com.

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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал начало предсезонки, в котором его команда проиграла два спарринга с общим счетом 2:7.

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