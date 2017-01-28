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Шелепнев, Хенкель, Волков и еще 25 игроков отправилось с минским «Динамо» в выездное турне
29.01.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» объявило состав на выездное турне по маршруту Хельсинки – Екатеринбург – Астана – Ханты-Мансийск. В него попали 28 хоккеистов.
Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд, Ян Шелепнев.
Защитники: Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Кирилл Готовец, Роман Граборенко, Никита Мицкевич, Илья Шинкевич.
Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Александр Кулаков, Данила Карабань, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Артем Волков, Фредрик Петтерссон, Аарон Палушай, Артур Гаврус, Сергей Костицын.
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Минское «Динамо» объявило состав на выездное турне по маршруту Хельсинки – Екатеринбург – Астана – Ханты-Мансийск.
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