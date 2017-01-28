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Товарищеский матч. «Торпедо-БелАЗ» против «Славии»
29.01.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье 29 января состоится один матч с участием клубов высшей лиги.
Товарищеские матчи
Торпедо-БелАЗ – Славия – 0:0 (первый тайм)
Составы
«Торпедо-БелАЗ»: Фомичев — Клопоцкий, Павловец, Имереков, Панковец, Афанасьев, Хачатурян, Шаповал, Макась, Шевченко, Оганнисян
«Славия»: Сямук — Борисенко, Ковалевский, Хадаркевич, Челядко, Шило, Яскович, Воробей, Костров, Медведь, Бруно
29 января, 15:00
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В воскресенье 29 января состоится один матч с участием клубов высшей лиги.
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