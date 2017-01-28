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Товарищеский матч. «Торпедо-БелАЗ» против «Славии»

29.01.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье 29 января состоится один матч с участием клубов высшей лиги.

Товарищеские матчи

Торпедо-БелАЗ – Славия – 0:0 (первый тайм)

Составы

«Торпедо-БелАЗ»: Фомичев — Клопоцкий, Павловец, Имереков, Панковец, Афанасьев, Хачатурян, Шаповал, Макась, Шевченко, Оганнисян

«Славия»: Сямук — Борисенко, Ковалевский, Хадаркевич, Челядко, Шило, Яскович, Воробей, Костров, Медведь, Бруно

29 января, 15:00

 
 
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В воскресенье 29 января состоится один матч с участием клубов высшей лиги.

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