﻿ Лыжи. Кубок мира. Иверсен выиграл масс-старт, Сундбю – 2-й, Бессмертных – 8-й, Устюгов – 12-й. 21.by
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Лыжи. Кубок мира. Иверсен выиграл масс-старт, Сундбю – 2-й, Бессмертных – 8-й, Устюгов – 12-й

29.01.2017 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен сегодня победил в масс-старте «классикой» на Кубке мира в шведском Фалуне.

Лыжные гонки

Кубок мира

Фалун, Швеция

Мужчины

Масс-старт

30 км, классический стиль

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1:15.46,7
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 3,7
3. Калле Халварссон (Швеция) – 5,6
4. Шюр Рете (Норвегия) – 5,7
5. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 8,2
6. Ииво Нисканен (Финляндия) – 9,8
7. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 10,3
8. Александр Бессмертных (Россия) – 10,9
9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 11,0
10. Жан-Марк Гайар (Франция) – 15,7
11. Андрей Ларьков (Россия) – 15,7
12. Сергей Устюгов (Россия) – 39,4
13. Дмитрий Япаров (Россия) – 59,2
14. Матти Хейккинен (Финляндия) – 1.03,7
15. Алекс Харви (Канада) – 1.17,5
16. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.22,2
17. Морис Манифика (Франция) – 1.36,9...
31. Петтер Нортуг (Норвегия) – 3.10,6

 
 
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен сегодня победил в масс-старте «классикой» на Кубке мира в шведском Фалуне, лучший из россиян – Александр Бессмертных (8-й).

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