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Лыжи. Кубок мира. Иверсен выиграл масс-старт, Сундбю – 2-й, Бессмертных – 8-й, Устюгов – 12-й
29.01.2017 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен сегодня победил в масс-старте «классикой» на Кубке мира в шведском Фалуне.
Лыжные гонки
Кубок мира
Фалун, Швеция
Мужчины
Масс-старт
30 км, классический стиль
1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1:15.46,7
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен сегодня победил в масс-старте «классикой» на Кубке мира в шведском Фалуне, лучший из россиян – Александр Бессмертных (8-й).
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