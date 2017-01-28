﻿ Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open

29.01.2017 15:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Швейцарец Роджер Федерер переиграл испанца Рафаэля Надаля и стал пятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису, в 18-й раз в карьере выиграв турнир Большого шлема.

35-я очная встреча двух спортсменов, состоявшаяся в воскресенье в Мельбурне, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 в пользу швейцарского теннисиста, 17-го номера посева. Поединок продолжался 3 часа 37 минут.

В финалах турниров серии Большого шлема спортсмены играли друг против друга девять раз, шесть побед на счету Надаля, три — у Федерера.

Швейцарец стал вторым теннисистом в истории, который заработал 100 миллионов долларов призовых.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее 35-летний Федерер выигрывал Australian Open в 2004, 2006, 2007 и 2010 годах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Товарищеский матч. «Торпедо-БелАЗ» против «Славии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика