МИНСК, 29 янв — Sputnik. Швейцарец Роджер Федерер переиграл испанца Рафаэля Надаля и стал пятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису, в 18-й раз в карьере выиграв турнир Большого шлема.

35-я очная встреча двух спортсменов, состоявшаяся в воскресенье в Мельбурне, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 в пользу швейцарского теннисиста, 17-го номера посева. Поединок продолжался 3 часа 37 минут.

В финалах турниров серии Большого шлема спортсмены играли друг против друга девять раз, шесть побед на счету Надаля, три — у Федерера.

Швейцарец стал вторым теннисистом в истории, который заработал 100 миллионов долларов призовых.