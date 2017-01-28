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Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open
29.01.2017 15:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв — Sputnik. Швейцарец Роджер Федерер переиграл испанца Рафаэля Надаля и стал пятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису, в 18-й раз в карьере выиграв турнир Большого шлема.
35-я очная встреча двух спортсменов, состоявшаяся в воскресенье в Мельбурне, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 в пользу швейцарского теннисиста, 17-го номера посева. Поединок продолжался 3 часа 37 минут.
В финалах турниров серии Большого шлема спортсмены играли друг против друга девять раз, шесть побед на счету Надаля, три — у Федерера.
Швейцарец стал вторым теннисистом в истории, который заработал 100 миллионов долларов призовых.
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Ранее 35-летний Федерер выигрывал Australian Open в 2004, 2006, 2007 и 2010 годах.
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