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Чемпионат Испании. «Бетис» сыграл вничью с «Барселоной», «Реал» играет с «Реалом Сосьедадом» и другие матчи
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В 20-м туре чемпионата Испании «Атлетико» разошелся миром с «Алавесом» (0:0), «Барселона» сыграла вничью «Бетисом» (1:1), «Эспаньол» примет «Севилью», а «Реал» – «Реал Сосьедад».
Чемпионат Испании
20-й тур
- Дата проведения
-
27 января, 22.45, «Эль-Садар»
- Голы:
-
1:0 –
76 Чаушич,
1:1 –
79 Камачо.
Осасуна –
Марио, Беренгер, Гарсия, Санхурхо, Гарсия Субирия, Клерк, Иманоль Гарсия, Чаушич, Торрес (де ла Куэвас, 76), Леон (Ромеро, 82), Риера (Кодро, 46).
Малага –
Камени, Росалес, Эрнандес, Демичелис, Хуан Карлос, Камачо, Ресио (Шарлес, 46), Аньор (Кеко, 55), Форнальс, Чори Кастро, Сантос (Онтиверос, 79).
- Предупреждение:
-
Марио
(18).
- Дата проведения
-
28 января, 15.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
-
1:0 –
42 Сориано,
2:0 –
73 Альваро Гонсалес.
Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Бонера, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Тригерос, Сориано, Дос Сантос, Сориано (Адриан, 63), Кастильехо (Суарес, 80), Сансоне (Родри Эрнандес, 87).
Гранада –
Очоа, Фулькье, Сонье (Кравец, 74), Ингасон, Сильва, Куэнка, Малле (Ацили, 81), Серджи Сампер, Хонгла, Рамос, Понсе (Бога, 60).
- Предупреждения:
-
Альваро Гонсалес
(37), Сориано
(38), Серджи Сампер
(48), Сильва
(75), Хосе Анхель
(88).
- Дата проведения
-
28 января, 18.15, «Мендисорроса»
Алавес –
Пачеко, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Вигарай, 84), Камараса (Сантос, 77), Ибаи Гомес (Мендес, 65), Дейверсон.
Атлетико –
Мойя, Врсалько, Хименес (Савич, 56), Годин, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Торрес, 62), Коке, Сауль, Гайтан, Гамейро (Корреа, 60), Гризманн.
- Предупреждения:
-
Хименес
(45), Маркос Льоренте
(54), Дейверсон
(82), Годин
(90), Ману Гарсия
(90).
- Дата проведения
-
28 января, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Голы:
-
1:0 –
4 Гонсалес,
2:0 –
15 Энрик,
2:1 –
19 Чолак,
3:1 –
72 Лежен.
Эйбар –
Йоэль, Капа, Гальвес, Лежен, Луна (Пенья, 65), Ривера, Дани Гарсия, Леон, Гонсалес, Инуи (Арбилья, 71), Энрик (Бебе, 90).
Депортиво –
Тытонь, Хуанфран, Аррибас, Сидней, Наварро, Гильерме, Борхес (Морено, 83), Хиль (Хоселу, 73), Чолак, Гама (Какута, 62), Андоне.
- Предупреждения:
-
Борхес
(29), Хиль
(51).
- Дата проведения
-
28 января, 22.45, «Бутарке»
- Голы:
-
0:1 –
32 Альваро Лемос,
0:2 –
66, пенальти Гвидетти.
Леганес –
Яго Эррерин, Диас, Мантовани, Инсуа, Марин, Перес, Тимор (Лусиано, 53), Лопес (Мачис, 73), Пирес, Шимановски (Саму, 73), Герреро.
Сельта –
Альварес, Мальо, Гомес, Фонтас, Планас, Радоя, Эрнандес, Альваро Лемос (Кастро, 79), Хосеп Сенье (Хосабед, 90), Систо, Росси (Гвидетти, 43).
- Предупреждения:
-
Фонтас
(45), Пирес
(87).
- Дата проведения
-
29 января, 14.00, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
-
1:0 –
75 Алегрия,
1:1 –
90 Суарес.
Бетис –
Адан, Пиччини, Тошка, Пеццелья, Манди, Себальос, Пардо (Донк, 69), Петрос (Рафа Наварро, 86), Дурмиси, Алегрия (Матиас Науэль, 85), Рубен Кастро.
Барселона –
тер Стеген, Пике, Матье, Динь (Альба, 68), Алеиш Видаль, Ракитич, Денис Суарес (Андре Гомеш, 59), Туран (Серджи Роберто, 68), Неймар, Суарес, Месси.
- Предупреждения:
-
Пике
(43), Петрос
(67), Ракитич
(70), Рубен Кастро
(78), Андре Гомеш
(78).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 20-м туре чемпионата Испании «Атлетико» разошелся миром с «Алавесом» (0:0), «Барселона» сыграла вничью «Бетисом» (1:1), «Эспаньол» примет «Севилью», а «Реал» – «Реал...
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