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Смешанная эстафета: золотой дубль России, белорусы - девятые

29.01.2017 16:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 янв — Sputnik. Сборная России победила в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй.

Смешанная эстафета: золотой дубль России, белорусы - девятые
© Sputnik Александр Вильф
Одиночная смешанная эстафета: россияне первые, белорусы - 16

В воскресенье россияне Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов допустили шесть промахов на восьми огневых рубежах и показали результат 1 час 12 минут 26,01 секунды.

Серебро досталось норвежцам (9 промахов; отставание — 36,4 секунды). Бронза у украинцев (1 штрафной круг, который допустила олимпийская чемпионка Юлия Джима, 6 промахов; +37,1).

Сборная Беларуси в составе Марии Панфиловой, Кристины Ильченко, Владимира Чепелина и Сергея Бочарникова заняла девятое место с отставанием больше двух минут, одним штрафным кругом, который бежала Ильченко, и восемью дополнительными патронами.

Всего в последней гонке чемпионата Европы по биатлону в Польше приняли участие 20 команд. Лучше всех отстрелялись канадцы (0+3), занявшие 16-ю строчку в итоговом протоколе.

 
Теги: Минск
 
 
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Смешанной эстафетой завершилась соревновательная программа чемпионата Европы в Польше.

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