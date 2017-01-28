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АБФФ рассматривает вопрос нанесения на мяч Adidas Krasava логотипа чемпионата Беларуси

29.01.2017 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился подробностями насчет игрового мяча Adidas Krasava для чемпионата Беларуси.

«Что касается нанесения логотипа на футбольные мячи чемпионата Беларуси. Позанимались этим вопросом. Мячи, которые нам поставляются, едут с централизованных складов. Во время поставки нанести на мяч что-либо нельзя, потому что на склад они уже поступают в готовом виде. А уже со склада мячи развозятся по разным клубам и федерациям.

Попросил, чтобы проработали этот вопрос. Есть технология нанесения логотипа на мяч непосредственно после того, как он получен. Дилер заверил, что «Адидас» не будет возражать, если на мяче появится логотип высшей лиги», – сказал Сафарьян.

Напомним, мяч Adidas Krasava станет также официальным мячом Кубка Конфедераций 2017, который пройдет в России.

АБФФ рассматривает вопрос нанесения на мяч Adidas Krasava логотипа чемпионата Беларуси

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился подробностями насчет игрового мяча Adidas Krasava для чемпионата Беларуси.

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