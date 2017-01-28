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Илья Ковальчук: «Перестали играть после 5:0. Нельзя так»
29.01.2017 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард СКА Илья Ковальчук дал комментарии по окончании матча с «Трактором» (5:3).
До плей-офф осталось пять матчей, надо подтянуть игру. Пропущенные шайбы смазали игру. Нельзя так выходить, встали и забыли, что играем дома при полных трибунах. Обязательно разберем ошибки, поговорим с командой, больше такого не повторится
Что касается Барабанова, то он съездил в сборную и перестал забивать, но старается, много черновой работы делает. Он хорошо играет», – сказал нападающий.
Форвард Николай Прохоркин
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Форвард СКА Илья Ковальчук дал комментарии по окончании матча с «Трактором» (5:3).
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