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Сергей Сафарьян: «Если выключим кнопку телевизора, перестанем показывать чемпионат по интернету, определенная часть людей вернется на стадион»

29.01.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением насчет того, как повлияло выявление договорных матчей на зрительский интерес к чемпионату Беларуси.

«Я бы не ставил во главу угла утверждение: «Появились договорные матчи, поэтому люди перестали ходить на стадионы». Мое мнение: качество футбола – это первый показатель. Будет каждый матч интересен для болельщика, он вернется на стадион. Если выключим кнопку телевизора, перестанем показывать по интернету, определенная часть людей вернется на стадион», – сказал Сафарьян.

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением насчет того, как повлияло выявление договорных матчей на зрительский интерес к чемпионату...

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