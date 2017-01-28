|
Сергей Сафарьян: «Если выключим кнопку телевизора, перестанем показывать чемпионат по интернету, определенная часть людей вернется на стадион»
29.01.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением насчет того, как повлияло выявление договорных матчей на зрительский интерес к чемпионату Беларуси.
«Я бы не ставил во главу угла утверждение: «Появились договорные матчи, поэтому люди перестали ходить на стадионы». Мое мнение: качество футбола – это первый показатель. Будет каждый матч интересен для болельщика, он вернется на стадион. Если выключим кнопку телевизора, перестанем показывать по интернету, определенная часть людей вернется на стадион», – сказал Сафарьян.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Сафарьян: «Если выключим кнопку телевизора, перестанем показывать чемпионат по интернету, определенная часть людей вернется на стадион»
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением насчет того, как повлияло выявление договорных матчей на зрительский интерес к чемпионату...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии