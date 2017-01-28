Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением насчет того, как повлияло выявление договорных матчей на зрительский интерес к чемпионату Беларуси.

«Я бы не ставил во главу угла утверждение: «Появились договорные матчи, поэтому люди перестали ходить на стадионы». Мое мнение: качество футбола – это первый показатель. Будет каждый матч интересен для болельщика, он вернется на стадион. Если выключим кнопку телевизора, перестанем показывать по интернету, определенная часть людей вернется на стадион», – сказал Сафарьян.