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Ренн (ATP Challenger Tour). Финал. Игнатик обыграл Рублева

29.01.2017 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Open de Rennes

ATP Challenger Tour

Ренн, Франция

Призовой фонд – 85000 евро

Финал

Владимир Игнатик (Беларусь, 192 ATP) – Андрей Рублев (Россия, 152 ATP) – 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (7:5)

 
 
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Open de Rennes ATP Challenger Tour Ренн, Франция Призовой фонд – 85000 евро Финал Владимир Игнатик (Беларусь, 192 ATP) – Андрей Рублев (Россия, 152 ATP) – 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (7:5).

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