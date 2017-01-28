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Ренн (ATP Challenger Tour). Финал. Игнатик обыграл Рублева
29.01.2017 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Open de Rennes
ATP Challenger Tour
Ренн, Франция
Призовой фонд – 85000 евро
Финал
Владимир Игнатик (Беларусь, 192 ATP) – Андрей Рублев (Россия, 152 ATP) – 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (7:5)
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Open de Rennes ATP Challenger Tour Ренн, Франция Призовой фонд – 85000 евро Финал Владимир Игнатик (Беларусь, 192 ATP) – Андрей Рублев (Россия, 152 ATP) – 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (7:5).
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