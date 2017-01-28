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Чемпионат мира. Франция обыграла Норвегию в финале, Хорватия уступила Словении в матче за бронзу
29.01.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Франции в финале мужского чемпионата мира по гандболу обыграла Норвегию (33:26) и в шестой раз завоевала титул. Словения в матче за 3-е место победила Хорватию (31:30).
Чемпионат мира
Франция
Мужчины
Финал
29 января
Франция – Норвегия – 33:26 (18:17)
Матч за 3-е место
28 января
Словения – Хорватия – 31:30 (13:18)
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Сборная Франции в финале мужского чемпионата мира по гандболу обыграла Норвегию (33:26) и в шестой раз завоевала титул.
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