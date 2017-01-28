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Анатолий Котов: «Запросили консультацию у швейцарских адвокатов, чтобы узнать, на какую компенсацию можно рассчитывать в деле гребцов»
29.01.2017 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о деле гребцов.
«Запросили консультацию у швейцарских адвокатов, чтобы узнать, на какую компенсацию можно рассчитывать в деле гребцов. Как минимум – затраты на подготовку спортсменов к Олимпиаде за четырехлетний период. Только на сборы было потрачено порядка 2 миллионов долларов. Самое главное – это компенсация морального вреда спортсменам, тренерам, врачам», – сказал Котов.
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Анатолий Котов: «Запросили консультацию у швейцарских адвокатов, чтобы узнать, на какую компенсацию можно рассчитывать в деле гребцов»
Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о деле гребцов.
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