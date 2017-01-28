Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о деле гребцов.

«Запросили консультацию у швейцарских адвокатов, чтобы узнать, на какую компенсацию можно рассчитывать в деле гребцов. Как минимум – затраты на подготовку спортсменов к Олимпиаде за четырехлетний период. Только на сборы было потрачено порядка 2 миллионов долларов. Самое главное – это компенсация морального вреда спортсменам, тренерам, врачам», – сказал Котов.

Цифра дня. Сколько Беларусь вложила в гребцов перед тем, как их не пустили в Рио