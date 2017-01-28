Легкоатлетический турнир Европейских игр 2019 года в Минске станет квалификационным к Играм-2020 в Токио. Об этом заявил генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов.

«14-17 видов спорта и порядка 25 дисциплин на топовом уровне будут представлены в Минске в 2019 году. Можно уверенно сказать, что легкая атлетика будет. Формат пока неизвестен, но 100%, что соревнования будут считаться олимпийской квалификацией. Это значит, что турнир будет самого высокого европейского уровня. Не так, как было в Баку, где соревновалась фактически третья лига», – сказал Котов.