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Сергей Сафарьян: «К сожалению, очереди из спонсоров для Кубка Беларуси нет»

29.01.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о поиске спонсоров для Кубка Беларуси.

«Кубок Беларуси открыли для всех команд, в том числе любительских.

- Будет ли слепой жребий, когда любительские команды смогут сыграть с представителями первой лиги?

– Нет. У нас Кубок разведен по-другому. Клубы высшей лиги, как и раньше, подключаются с более поздних стадий и обязательно играют на выезде.

- Что по поводу спонсора Кубка?

– К сожалению, очереди из спонсоров для Кубка Беларуси нет.

- «Банк развития» может быть спонсором Кубка?

– Нет. «Банку развития» спасибо за то, что он помогает проводить турнир для 17-летних.

- Все-таки попытаетесь найти спонсора? 

– Пытаемся найти спонсоров под все соревнования. Это каждодневная работа. Проводим достаточно много встреч. Как правило, заканчивается фразой: «Мы подумаем». И не возвращаются. Работаем каждый день над этим, но, к сожалению, не находим желающих.

– В воскресенье был финал Кубка по мини-футболу. Ни одного щита, Куница вышел и повесил медали на шеи – и все. Такое ощущение, что матч на первенство бани.

– Это соревнование проводит ассоциация мини-футбола. Это ее работа», – сказал Сафарьян.

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о поиске спонсоров для Кубка Беларуси.

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