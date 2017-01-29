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АБФФ с нового сезона возложит обязанность по подсчету зрителей на делегатов матча
29.01.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о проблеме с подсчетом зрителей на футбольных матчах.
– Не согласен с тем, как идет подсчет зрителей на стадионах. У нас есть данные, что в некоторых городах эту цифру занижают. Одна из задач – получать точные цифры за счет независимых исследований.
– Каким образом это сделать? ОМОНовец на входе будет считать?
– Мы вменили это в обязанности делегатов. Не будем брать цифры у милиции, а будем брать у своих людей.
– Ваши люди будут стоять у входа и как-то считать?
– У входа маловероятно. Скорее, будут судить по заполняемости трибун. Делегат будет выходить на трибуны и по заполняемости оценивать количество зрителей.
- Будет выходить на 15-й минуте и как-то со стороны оценивать?
– Нет, просто выйти на трибуны и по количеству заполненных секторов определить количество.
- На эту же трибуну? Может, лучше на противоположную?
– Ну, разумеется, нужно будет перейти, чтобы не смотреть с одной трибуны, – сказал Сафарьян.
Отметим, что делегатами матча в 2016 году в большинстве своем являлись штатные работники АБФФ. Полный список делегатов
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о проблеме с подсчетом зрителей на футбольных матчах.
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