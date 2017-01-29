Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о проблеме с подсчетом зрителей на футбольных матчах.

– Не согласен с тем, как идет подсчет зрителей на стадионах. У нас есть данные, что в некоторых городах эту цифру занижают. Одна из задач – получать точные цифры за счет независимых исследований.

– Каким образом это сделать? ОМОНовец на входе будет считать?

– Мы вменили это в обязанности делегатов. Не будем брать цифры у милиции, а будем брать у своих людей.

– Ваши люди будут стоять у входа и как-то считать?

– У входа маловероятно. Скорее, будут судить по заполняемости трибун. Делегат будет выходить на трибуны и по заполняемости оценивать количество зрителей.

- Будет выходить на 15-й минуте и как-то со стороны оценивать?

– Нет, просто выйти на трибуны и по количеству заполненных секторов определить количество.

- На эту же трибуну? Может, лучше на противоположную?

– Ну, разумеется, нужно будет перейти, чтобы не смотреть с одной трибуны, – сказал Сафарьян.

Отметим, что делегатами матча в 2016 году в большинстве своем являлись штатные работники АБФФ. Полный список делегатов здесь .