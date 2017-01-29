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«Марсель» объявил о трансфере Пайета

30.01.2017 07:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет прошел медосмотр в «Марселе» и подписал с французским клубом контракт на 4,5 года.

Официальная презентация 29-летнего игрока состоится сегодня. Пайет уже выступал за «Марсель» в 2013–2015 годах.

Ранее стало известно, что за Пайета «Марсель» заплатит 25 миллионов фунтов.

В сентябре хавбек получил бонус в размере 1 миллиона фунтов за лояльность и продление соглашения с «Вест Хэмом», но в январе отказался играть за лондонский клуб и был отстранен от тренировок с первой командой.

В 18 матчах текущего чемпионата Англии на счету Пайета 2 гола и 6 результативных передач.

фото: официальный сайт «Марселя».

 
 
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Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет прошел медосмотр в «Марселе» и подписал с французским клубом контракт на 4,5 года.

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