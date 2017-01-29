Матч звезд НХЛ прошел как мини-турнир в формате 3 на 3. В полуфинале Центральный дивизион уступил Тихоокеанскому (3:10), Атлантический проиграл Столичному (6:10), а в финале Столичный победил Тихоокеанский (4:3).

Россию на Матче звезд НХЛ представляли 4 игрока: Сергей Бобровский и Александр Овечкин в Столичном дивизионе, Владимир Тарасенко – в Центральном, а Никита Кучеров – в Атлантическом.

Матч звезд НХЛ

Лос-Анджелес