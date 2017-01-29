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Матч звезд НХЛ. Столичный дивизион обыграл в финале Тихоокеанский
30.01.2017 07:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч звезд НХЛ прошел как мини-турнир в формате 3 на 3. В полуфинале Центральный дивизион уступил Тихоокеанскому (3:10), Атлантический проиграл Столичному (6:10), а в финале Столичный победил Тихоокеанский (4:3).
Россию на Матче звезд НХЛ представляли 4 игрока: Сергей Бобровский и Александр Овечкин в Столичном дивизионе, Владимир Тарасенко – в Центральном, а Никита Кучеров – в Атлантическом.
Матч звезд НХЛ
Лос-Анджелес
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Матч звезд НХЛ прошел как мини-турнир в формате 3 на 3.
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