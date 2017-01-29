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Матч звезд НХЛ. Столичный дивизион обыграл в финале Тихоокеанский

30.01.2017 07:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч звезд НХЛ прошел как мини-турнир в формате 3 на 3. В полуфинале Центральный дивизион уступил Тихоокеанскому (3:10), Атлантический проиграл Столичному (6:10), а в финале Столичный победил Тихоокеанский (4:3).

Россию на Матче звезд НХЛ представляли 4 игрока: Сергей Бобровский и Александр Овечкин в Столичном дивизионе, Владимир Тарасенко – в Центральном, а Никита Кучеров – в Атлантическом.

Матч звезд НХЛ

Лос-Анджелес

Pacific – Central 10:3 (5:1, 5:2)
Дата проведения
29 января, 23.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Фаулер (Хорват, Годро)
2:0 – 3 Картер (Даути)
2:1 – 7 Тэйвс (Кеслер)
3:1 – 7 Макдэвид ()
4:1 – 8 Бернс (Макдэвид)
5:1 – 9 Даути (Картер, Павелски)
5:2 – 12 Суббан (Сегин)
6:2 – 12 Годро (Фаулер, Хорват)
6:3 – 14 Тарасенко (Сегин)
7:3 – 14 Павелски (Даути, Картер)
8:3 – 15 Кеслер (Макдэвид, Бернс)
9:3 – 16 Хорват (Фаулер)
10:3 – 16 Годро (Джонс, Фаулер)

Atlantic – Metropolitan 6:10 (3:3, 3:7)
Дата проведения
30 января, 00.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Симмондс ()
1:1 – 4 Кучеров (Хедман, Трочек)
1:2 – 4 Симмондс ()
2:2 – 6 Хедман (Трочек, Кучеров)
3:2 – 7 Карлссон (Окпосо)
3:3 – 8 Таварес (Эткинсон)
4:3 – 10 Мэттьюс (Уэбер, Маршанд)
4:4 – 11 Таварес (Фолк, Эткинсон)
4:5 – 11 Холл (Холл)
4:6 – 11 Джонс ()
5:6 – 13 Кучеров (Трочек)
5:7 – 16 Эткинсон (Таварес)
5:8 – 16 Кросби (Овечкин, Фолк)
5:9 – 17 Эткинсон (Таварес)
6:9 – 18 Трочек (Кучеров)
6:10 – 19 Овечкин (Фолк, Кросби)

Pacific – Metropolitan 3:4 (3:2, 0:2)
Дата проведения
30 января, 02.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Павелски (Фолк, Холл, Картер, Даути)
1:1 – 1 Джонс (Фолк, Холл, Картер, Даути)
1:2 – 4 Фолк (Таварес)
2:2 – 4 Макдэвид (Кеслер)
3:2 – 7 Хорват (Годро)
3:3 – 14 Эткинсон ()
3:4 – 15 Симмондс (Холл)

 

 
 
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Матч звезд НХЛ прошел как мини-турнир в формате 3 на 3.

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