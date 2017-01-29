МИНСК, 30 янв — Sputnik. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин не отличился результативными баллами в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sputnik.



© Sputnik Алексей Куденко Хоккеисты дивизиона Чернышева выиграли Матч звезд КХЛ-2017

Финальный поединок Матча звезд НХЛ между сборной дивизиона Метрополитен и сборной Тихоокеанского дивизиона состоялся в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хоккеистов Метрополитена. В составе победителей шайбы забросили Сет Джонс (2-я минута), Джастин Фолк (5), Кэм Аткинсон (15) и Уэйн Симмондс (16). У команды Тихоокеанского дивизиона отличились Джо Павелски (1), Коннор Макдэвид (5) и Бо Хорват (8).

Российский голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский провел на льду 10 минут и отразил 9 из 12 бросков по своим воротам. Нападающий "Вашингтона" Овечкин, выступавший в одной тройке с Сидни Кросби, отыграл чуть менее восьми минут и результативными действиями не отметился.

Игра проходила в формате "три на три" и продолжалась два периода по десять минут. Победитель получил чек на один миллион долларов.

Матч звезд НХЛ прошел в 62-й раз и в третий — в Лос-Анджелесе.