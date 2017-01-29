МИНСК, 30 янв — Sputnik. Мужская сборная Франции по гандболу стала чемпионом мира, в финале обыграв команду Норвегии, сообщает Sputnik.

Накануне в Париже завершился 25-й Чемпионат мира по гандболу среди мужчин. В решающем поединке на арене "AccorHotels" сошлись хозяева турнира и сборная Норвегии. Встреча завершилась со счетом 33:26 (18:17). На игре присутствовали почти 16 тысяч болельщиков.

В матче за бронзу победу праздновали словенцы, взявшие верх над командой Хорватии (31:30).

Два года назад в Катаре французские гандболисты также выиграли золотые медали ЧМ. Всего же "трехцветные" в шестой раз выиграли мировое первенство (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 и 2016).

Лучшим игроком турнира был признан француз Никола Карабатич. Среди бомбардиров не было равных македонцу Кирилу Лазарову, у которого 50 заброшенных мячей. Белорус Артем Королек забросил 37 мячей и занял 14-е место в списке лучших снайперов турнира.

Белорусские гандболисты на чемпионате заняли 11-е место.

Сборная Беларуси в четвертый раз играла на ЧМ. Лучшим результатом является 9-е место на ЧМ-1995 в Исландии под началом Спартака Мироновича. В Испании в 2013 году подопечные Юрия Шевцова финишировали на 15-й позиции, в Катаре были 18-ми среди 24 участников.