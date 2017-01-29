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Игорь Шлойдо: «Бюджет «Минска» будет меньше, однозначно»

30.01.2017 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал о бюджете клуба в следующем сезоне.

— Бюджет клуба остался на прежнем уровне?

— Нет. Он будет меньше, однозначно. Но конкретными цифрами сейчас оперировать не хочу.

— Бюджет формировался с учетом возможного участия в Лиге Европы?

— Нет. Ведь наша основная задача – это подготовка наших воспитанников, создание для них условий для роста. И чтобы в будущем, через несколько лет, мы могли играть только своими воспитанниками. Да, результат тоже нужен, но он не стоит во главе угла.

— Вы намерены привлекать новых спонсоров? Работа в этом направлении ведется?

— Эта работа продолжается постоянно. Конечно, основная масса договоров заключается в начале года, тогда и понимаешь конкретно, какими суммами можно оперировать. Но бывает и так, что в середине сезона появляются новые партнеры. Огромное спасибо и тем, кто с нами уже много лет работает, и тем, кто будет с нами сотрудничать в дальнейшем, – сказал Шлойдо.

Бюджет «Минска» в 20016 году составил около 1,1 миллиона дорлларов.

Игорь Шлойдо: «Моя мечта, чтобы через несколько лет в ФК «Минск» играли только минчане и только воспитанники школы клуба»

Игорь Шлойдо: «Место по итогам следующего сезона? Такой задачи не будет»

 
Теги: Минск
 
 
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Директор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал о бюджете клуба в следующем сезоне.

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