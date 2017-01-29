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ECHL. Фальковский отметился дублем во втором матче подряд
30.01.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» в гостях обыграл «Эльмиру» (3:2).
Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский забросил две шайбы. Встречу белорус завершил с показателем полезности «0».
Его партнер по команде Роман Дюков результативными баллами не отметился.
Напомним, во вчерашнем матче против «Эльмиры» Фальковский набрал 4 (2+2) очка.
В 32 матчах сезона Фальковский набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности «-6».
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» в гостях обыграл «Эльмиру» (3:2).
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