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ECHL. Фальковский отметился дублем во втором матче подряд

30.01.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» в гостях обыграл «Эльмиру» (3:2).

Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский забросил две шайбы. Встречу белорус завершил с показателем полезности «0».

Его партнер по команде Роман Дюков результативными баллами не отметился.

Напомним, во вчерашнем матче против «Эльмиры» Фальковский набрал 4 (2+2) очка.

В 32 матчах сезона Фальковский набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности «-6».

 
 
Ссылка на источник 32
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» в гостях обыграл «Эльмиру» (3:2).

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