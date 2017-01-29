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Серена Уильямс после победы на Australian Open возглавила рейтинг WTA
30.01.2017 09:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Американская теннисистка Серена Уильямс после победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленный рейтинг опубликован на
© Sputnik Антон Денисов
В минувшую субботу Уильямс стала семикратной победительницей Australian Open. В решающем поединке теннисистка взяла верх над своей старшей сестрой Винус (6:4, 6:4). Для 35-летней Серены это 23-я победа на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.
Занимавшая с сентября 2016 года первую строчку рейтинга немка Ангелика Кербер завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии в четвертом раунде и не смогла защитить звание победительницы турнира. В новой версии рейтинга она занимает второе место.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко занимает 19-ю строчку рейтинга. Ранее спортсменка, занимающаяся воспитанием сына Лео, заявляла, что соскучилась по теннису и
Рейтинг WTA, версия от 30 января:
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. Американская теннисистка Серена Уильямс после победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) возглавила рейтинг Женской теннисной...
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