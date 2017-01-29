﻿ Серена Уильямс после победы на Australian Open возглавила рейтинг WTA. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Серена Уильямс после победы на Australian Open возглавила рейтинг WTA

30.01.2017 09:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Американская теннисистка Серена Уильямс после победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Серена Уильямс после победы на Australian Open возглавила рейтинг WTA
© Sputnik Антон Денисов
Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open

В минувшую субботу Уильямс стала семикратной победительницей Australian Open. В решающем поединке теннисистка взяла верх над своей старшей сестрой Винус (6:4, 6:4). Для 35-летней Серены это 23-я победа на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Занимавшая с сентября 2016 года первую строчку рейтинга немка Ангелика Кербер завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии в четвертом раунде и не смогла защитить звание победительницы турнира. В новой версии рейтинга она занимает второе место.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко занимает 19-ю строчку рейтинга. Ранее спортсменка, занимающаяся воспитанием сына Лео, заявляла, что соскучилась по теннису и мечтает вернуться на корт летом этого года.  

Рейтинг WTA, версия от 30 января:

  1. (2). Серена Уильямс (США) — 7780 очков
  2. (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7115
  3. (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270
  4. (4). Симона Халеп (Румыния) — 5073
  5. (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4985
  6. (3). Агнешка Радваньская (Польша) — 4915
  7. (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720
  8. (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915
  9. (8). Мэдисон Киз (США) — 3897
  10. (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Американская теннисистка Серена Уильямс после победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) возглавила рейтинг Женской теннисной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Жеребьевка чемпионата Беларуси состоится 8 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика