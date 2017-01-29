МИНСК, 30 янв — Sputnik. Американская теннисистка Серена Уильямс после победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации .



© Sputnik Антон Денисов Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open

В минувшую субботу Уильямс стала семикратной победительницей Australian Open. В решающем поединке теннисистка взяла верх над своей старшей сестрой Винус (6:4, 6:4). Для 35-летней Серены это 23-я победа на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Занимавшая с сентября 2016 года первую строчку рейтинга немка Ангелика Кербер завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии в четвертом раунде и не смогла защитить звание победительницы турнира. В новой версии рейтинга она занимает второе место.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко занимает 19-ю строчку рейтинга. Ранее спортсменка, занимающаяся воспитанием сына Лео, заявляла, что соскучилась по теннису и мечтает вернуться на корт летом этого года .

Рейтинг WTA, версия от 30 января:

(2). Серена Уильямс (США) — 7780 очков (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7115 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5073 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4985 (3). Агнешка Радваньская (Польша) — 4915 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915 (8). Мэдисон Киз (США) — 3897 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705