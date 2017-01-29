Стали известны сроки проведения жеребьевки чемпионата Беларуси. Команды узнают свой календарь 8 февраля.

Напомним, в сезоне-2017 в высшей лиге сыграют 16 команд: БАТЭ, «Динамо» Минск, «Шахтер», «Минск», «Торпедо-БелАЗ», «Витебск», «Ислочь», «Динамо» Брест, «Городея», «Славия», «Крумкачы», «Слуцк», «Нафтан», «Неман», «Гомель» и «Днепр».

Первый тур чемпионата страны пройдет 1-2 апреля, а заключительный состоится 26 ноября. Также в чемпионате предусмотрена пауза с 3 по 29 июля, во время которой пройдут матчи 1/16 и 1/8 Кубка Беларуси.

Цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017