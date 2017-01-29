Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян отметил, что в скором времени состоится заседание ДК АБФФ, на котором будет обсуждаться судьба судей, которые замешаны в деле Жукова.

«У меня есть список, в котором значатся люди, так или иначе принимавшие участие в организации договорных матчей. Документов из следственного комитета у меня нет. Но кто бы не избежал ответственности, решение по этим 34-м человекам будет принимать дисциплинарный комитет АБФФ.

Судьи? В ближайшее время состоится заседание ДК, на котором рассмотрят эти вопросы. Раньше мы не могли этим заниматься, чтобы наше решение не пошло в разрез с оценкой суда», – сказал Сафарьян.

Напомним, Андрей Сорока не обслуживает матчи чемпионата с лета. Олег Мурашкевич, Вадим Панченко и Андрей Диваков не работают с прошлой осени. Ассистент рефери Виталий Малютин продолжает работу.

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