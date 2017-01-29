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Юрий Шакола: «Отмена налога на недвижимость? У нас хорошие контакты с горисполкомом и мы спокойны абсолютно»

30.01.2017 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Цмокаў» Юрий Шакола надеется, что у клуба не возникнет финансовых проблем из-за отмены налога на льготы при налоге на недвижимость и земельный налог.

– У нас хорошие контакты с горисполкомом и мы спокойны абсолютно.

– Насколько сильно клуб зависит от спонсорской помощи, получаемой в счет налога на недвижимость?

– У нас нет проблем с городом. Все вопросы, касающиеся финансирования клуба, думаю, будут решены. Поэтому нас это не беспокоит, – сказал Шакола.

«Вы пока помогайте им морально». Чиновники поставили клубы в столице на грань катастрофы

 
 
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Директор «Цмокаў» Юрий Шакола надеется, что у клуба не возникнет финансовых проблем из-за отмены налога на льготы при налоге на недвижимость и земельный налог.

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