﻿ ЧМ-2017. Королек занял 13-е место в таблице бомбардиров, Пуховский – 3-й в таблице ассистентов. 21.by
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ЧМ-2017. Королек занял 13-е место в таблице бомбардиров, Пуховский – 3-й в таблице ассистентов

30.01.2017 12:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Линейный сборной Беларуси Артем Королек занял 13-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира-2017. Королек забросил 37 мячей в шести матчах (37/48, 77%).

Разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский занял 3-е место в списке лучших ассистентов турнира.

Напомним, сборная Беларуси завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала. В итоговом протоколе белорусы заняли 11-е место.

Лучшим бомбардиром чемпионата мира стал македонец Кирил Лазаров (50 мячей).

 
 
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Линейный сборной Беларуси Артем Королек занял 13-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира-2017.

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