|
ЧМ-2017. Королек занял 13-е место в таблице бомбардиров, Пуховский – 3-й в таблице ассистентов
30.01.2017 12:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Линейный сборной Беларуси Артем Королек занял 13-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира-2017. Королек забросил 37 мячей в шести матчах (37/48, 77%).
Разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский занял 3-е место в списке лучших ассистентов турнира.
Напомним, сборная Беларуси завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала. В итоговом протоколе белорусы заняли 11-е место.
Лучшим бомбардиром чемпионата мира стал македонец Кирил Лазаров (50 мячей).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Линейный сборной Беларуси Артем Королек занял 13-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира-2017.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии