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Рейтинг ATP. Федерер вернулся в Топ-10, Надаль – в Топ-6, Игнатик поднялся на 42 позиции
30.01.2017 12:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам двух недель января чемпион Australian Open Роджер Федерер вернулся в Топ-10, откуда впервые за 14 лет выпал в ноябре, а финалист Рафаэль Надаль поднялся на три строчки и стал шестым.
Четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии 29-летний Миша Зверев установил личный рекорд, став 35-м, а Дэн Эванс дебютировал в Топ-50 и стал второй ракеткой Великобритании. Денис Истомин благодаря четвертому кругу вернулся в Топ-100.
Белорусским №1 стал Владимир Игнатик после того, как в финале «Челленджера» во Франции победил россиянина Андрея Рублева. Этот успех позволил белорусу подняться на 42 места и войти в топ-150. Второй ракеткой Беларуси теперь является Илья Ивашко (№175). Заметного прогресса добился Ярослав Шило, поднявшийся на 69 мест (№450).
Также в Топ-100 вернулся 20-летний Хен Чон, после второго круга Australian Open выигравший «Челленджер» на Гавайях.
Emirates ATP Rankings
Положение на 30 января 2017
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По итогам двух недель января чемпион Australian Open Роджер Федерер вернулся в Топ-10, откуда впервые за 14 лет выпал в ноябре, а финалист Рафаэль Надаль поднялся на три...
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