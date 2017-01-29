По итогам двух недель января чемпион Australian Open Роджер Федерер вернулся в Топ-10, откуда впервые за 14 лет выпал в ноябре, а финалист Рафаэль Надаль поднялся на три строчки и стал шестым.

Четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии 29-летний Миша Зверев установил личный рекорд, став 35-м, а Дэн Эванс дебютировал в Топ-50 и стал второй ракеткой Великобритании. Денис Истомин благодаря четвертому кругу вернулся в Топ-100.

Белорусским №1 стал Владимир Игнатик после того, как в финале «Челленджера» во Франции победил россиянина Андрея Рублева. Этот успех позволил белорусу подняться на 42 места и войти в топ-150. Второй ракеткой Беларуси теперь является Илья Ивашко (№175). Заметного прогресса добился Ярослав Шило, поднявшийся на 69 мест (№450).

Также в Топ-100 вернулся 20-летний Хен Чон, после второго круга Australian Open выигравший «Челленджер» на Гавайях.

Emirates ATP Rankings

Положение на 30 января 2017



Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 11540 2 (2) Новак Джокович (Сербия) 9825 3 (4) Стэн Вавринка (Швейцария) 5695 4 (3) Милош Раонич (Канада) 4930 5 (5) Кеи Нисикори (Япония) 4830 6 (9) Рафаэль Надаль (Испания) 4385 7 (7) Марин Чилич (Хорватия) 3560 8 (8) Доминик Тим (Австрия) 3505 9 (6) Гаэль Монфис (Франция) 3445 10 (17) Роджер Федерер (Швейцария) 3260 35 (50) Миша Зверев (Германия) 1238 45 (51) Дэн Эванс (Великобритания) 1031 52 (52) Карен Хачанов (Россия) 904 73 (105) Хен Чон (Южная Корея) 698 80 (117) Денис Истомин (Узбекистан) 668 150 (192) Владимир Игнатик (Беларусь) 399 175 (177) Илья Ивашко (Беларусь) 323 341 (326) Егор Герасимов (Беларусь) 139