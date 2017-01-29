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Лингле покинул «Таппару» после 11 матчей
30.01.2017 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард сборной Беларуси по хоккею Чарльз Лингле покинул «Таппару».
Лингле провел за финский клуб 11 матчей, набрал 5 (2+3) очков.
Отметим, что Шарль играл преимущественно в третьем звене. Контракт с «Таппарой» расторгнут по обоюдному согласию.
Ранее контракт с Лингле разорвало минское «Динамо».
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Форвард сборной Беларуси по хоккею Чарльз Лингле покинул «Таппару».
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