По итогам Открытого чемпионата Австралии его победительница Серена Уильямс вернулась на вершину рейтинга, сместив оттуда Анжелик Кербер, а финалистка Винус Уильямс с 17-го места поднялась на 11-е.

Полуфиналистки Коко Вандевей и Мирьяна Лючич-Барони обновили личные рекорды, дебютировав в Топ-20 и Топ-30.

Виктория Азаренко продолжает оставаться лучшей теннисисткой Беларуси и сохранять место в топ-20. Александра Саснович потеряла 11 мест. Вера Лапко поднялась на 22 позиции и занимает 305-ю строчку.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 30 января 2017



Место Теннисистка (страна) Очки 1 (2) Серена Уильямс (США) 7780 2 (1) Анжелик Кербер (Германия) 7115 3 (5) Каролина Плишкова (Чехия) 5270 4 (4) Симона Халеп (Румыния) 5073 5 (6) Доминика Цибулкова (Словакия) 4985 6 (3) Агнешка Радванска (Польша) 4915 7 (7) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4720 8 (10) Светлана Кузнецова (Россия) 3915 9 (8) Мэдисон Киз (США) 3897 10 (9) Йоханна Конта (Великобритания) 3705 11 (17) Винус Уильямс (США) 3530 19 (14) Виктория Азаренко (Беларусь) 2161 20 (35) Коко Вандевей (США) 2136 24 (22) Кики Бертенс (Голландия) 1956 29 (79) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) 1556 78 (116) Дженнифер Брэди (США) 782 129 (118) Александра Саснович (Беларусь) 471 142 (146) Арина Соболенко (Беларусь) 413