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Рейтинг WTA. Серена Уильямс первая, Азаренко осталась в топ-20

30.01.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам Открытого чемпионата Австралии его победительница Серена Уильямс вернулась на вершину рейтинга, сместив оттуда Анжелик Кербер, а финалистка Винус Уильямс с 17-го места поднялась на 11-е.

Полуфиналистки Коко Вандевей и Мирьяна Лючич-Барони обновили личные рекорды, дебютировав в Топ-20 и Топ-30.

Виктория Азаренко продолжает оставаться лучшей теннисисткой Беларуси и сохранять место в топ-20. Александра Саснович потеряла 11 мест. Вера Лапко поднялась на 22 позиции и занимает 305-ю строчку.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 30 января 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (2) Серена Уильямс (США) 7780
2 (1) Анжелик Кербер (Германия) 7115
3 (5) Каролина Плишкова (Чехия) 5270
4 (4) Симона Халеп (Румыния) 5073
5 (6) Доминика Цибулкова (Словакия) 4985
6 (3) Агнешка Радванска (Польша) 4915
7 (7) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4720
8 (10) Светлана Кузнецова (Россия) 3915
9 (8) Мэдисон Киз (США) 3897
10 (9) Йоханна Конта (Великобритания) 3705
11 (17) Винус Уильямс (США) 3530
19 (14) Виктория Азаренко (Беларусь) 2161
20 (35) Коко Вандевей (США) 2136
24 (22) Кики Бертенс (Голландия) 1956
29 (79) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) 1556
78 (116) Дженнифер Брэди (США) 782
129 (118) Александра Саснович (Беларусь) 471
142 (146) Арина Соболенко (Беларусь) 413 
 
 
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По итогам Открытого чемпионата Австралии его победительница Серена Уильямс вернулась на вершину рейтинга, сместив оттуда Анжелик Кербер, а финалистка Винус...

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