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Рейтинг WTA. Серена Уильямс первая, Азаренко осталась в топ-20
30.01.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам Открытого чемпионата Австралии его победительница Серена Уильямс вернулась на вершину рейтинга, сместив оттуда Анжелик Кербер, а финалистка Винус Уильямс с 17-го места поднялась на 11-е.
Полуфиналистки Коко Вандевей и Мирьяна Лючич-Барони обновили личные рекорды, дебютировав в Топ-20 и Топ-30.
Виктория Азаренко продолжает оставаться лучшей теннисисткой Беларуси и сохранять место в топ-20. Александра Саснович потеряла 11 мест. Вера Лапко поднялась на 22 позиции и занимает 305-ю строчку.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 30 января 2017
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По итогам Открытого чемпионата Австралии его победительница Серена Уильямс вернулась на вершину рейтинга, сместив оттуда Анжелик Кербер, а финалистка Винус...
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